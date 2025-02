Sport.quotidiano.net - Sirene arabe per Vinicius: pronto un quinquiennale da 200 milioni all'anno

Madrid, 13 febbraio 2025 – Quanto durerà ancora la storia d'amore traJr e il Real Madrid? Il brasiliano fa parte dei blancos dal luglio del 2018, ma le cose potrebbero presto cambiare. Nonostante sia un giocatore chiave dello scacchiere tattico di Ancelotti, con ben trenta partite giocate in stagione, oltre che un simbolo della squadra, l'ala brasiliana potrebbe presto abbandonare la Spagna in vista di una nuova avventura. Non basta la 7 di Ronaldo e l'amore di tutto il popolo del popolo blancos, che l'ha difeso e supportato anche nel periodo difficile seguente alla consegna del Pallone d'oro a Rodri, dove il brasiliano è stato sconfitto proprio nel ballottaggio finale. L'offerta che giunge dall'Arabia è faraonica: si parla di un contratto quinquennale da 200di euro netti a stagione, ossia un miliardo per tutto il soggiorno nella Saudi Pro League.