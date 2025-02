Dayitalianews.com - Sinner, Wada pronta a chiedere fino a 2 anni di squalifica. Le ultime news sul caso Clostebol

Leggi su Dayitalianews.com

L’agenzia mondiale vuoleun lungo stop, ad aprile la decisione del Tas. Tra uno e duedi stop per J. E’ la richiesta che laa presentare nell’ambito del processo per doping davanti al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna. “Laritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due” per, ha detto il portavoce della, James Fitzgerald, in un’intervista a La Stampa in vista dell’appello sulin programma davanti al Tas ad Aprile.“Lanon chiede cancellazione risultati”“Lanon chiede la cancellazione di alcun risultato – prosegue Fitzgerald – salvo quelli già imposti in primo grado.