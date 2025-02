Thesocialpost.it - Sinner, la Wada durissima: “Non c’è doping ma vogliamo lunga squalifica”

Latorna a far sentire la sua voce sul caso Jannik, risultato positivo al Clostebol nel marzo 2024 per una quantità infinitesimale della sostanza proibita. Nonostante le numerose voci a difesa del tennista azzurro e il verdetto dell’Itia che ha riconosciuto la contaminazione involontaria, l’agenzia antichiede ancora unacompresa tra uno e due anni.Un caso politico più che sportivo?Il ricorso della, presentato il 26 settembre, sarà discusso a porte chiuse dal Tas il 16 e 17 aprile. In molti vedono dietro questa vicenda una battaglia di potere più che una reale esigenza di tutela dell’integrità sportiva.re per lungo tempo il numero uno del mondo, per un episodio che non ha avuto alcun impatto sulle sue prestazioni agonistiche, rappresenterebbe un terremoto per il tennis, con ripercussioni economiche e d’immagine incalcolabili.