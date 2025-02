Ilveggente.it - Sinner ha fatto colpo: conquista fuori menu

Jannikha colto nel segno ancora una volta. L’ennesima, stavolta inaspettata, ti sorprenderà: così l’ha confessato davanti a tutti.Qualcuno ha criticato, per la verità, la sua decisione di eclissarsi per un po’. Sarebbe dovuto volare a Rotterdam, una volta archiviati gli Australian Open, ma non lo ha. Si è cancellato dal torneo e ha preso il primo volo per l’Italia, per fare ritorno a casa e godersi la famiglia e la neve.ha(AnsaFoto) – Ilveggente.itCoerente con la sua scelta dall’inizio alla fine, ha perfino disertato l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E se n’è andato a sciare, dispensando autografi e sorrisi ai tifosi che, appresa la notizia della sua presenza a Plan de Corones, si sono precipitati a conoscerlo.