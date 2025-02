Lapresse.it - Sinner e il caso doping, Wada pronta a chiedere fino a 2 anni di squalifica

Tra uno e duedi stop per J. E’ la richiesta che laa presentare nell’ambito del processo perdavanti al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna. “Laritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due” per, ha detto il portavoce della, James Fitzgerald, in una intervista a La Stampa in vista dell’appello sulClostebol in programma davanti al Tas ad Aprile.“Lanon chiede cancellazione risultati”“Lanon chiede la cancellazione di alcun risultato – prosegue Fitzgerald – salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al Tas, lanon commenterà ulteriormente”.