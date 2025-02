Dilei.it - Simone Cristicchi e il brano di Sanremo 2025 scritto cinque anni fa: “Amadeus lo rifiutò”

Nessuno è rimasto indifferente di fronte alle parole di Quando sarai piccola,intimo e personale di, che quest’anno è tornato tra i Big del Festival diportando la sua storia e quella della madre Luciana, affetta dal morbo di Alzheimer. Un pezzo che ha visto la genesi parecchifa e che, come raccontato dallo stesso, è stato scartato nelle edizioni precedenti della kermesse musicale.e il rifiuto diIl suoha ricevuto due standing ovation nel corso delle prime due serate di: merito delle parole che arrivano dritte al cuore, che raccontano di come una malattia degenerativa costringe un figlio a diventare genitore del suo stesso genitore. Un racconto autobiografico ma che tocca le vite di molti quello di, che in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato di come il suo pezzo Quando sarai piccola sia nato qualche anno fa.