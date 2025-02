Simone Cristicchi e Brunori Sas | la poesia conquista il Festival di Sanremo

Leggi su .com

Life&People.it Ildi, è da sempre un palcoscenico in cui le emozioni si intrecciano con le note. Nella tanto attesa prima serata di questa 75esima edizione, due cantautori si sono particolarmente distinti per il loro stile musicale e la loro capacità di raccontare storie profonde e toccanti:e Dario, in arteSas. Entrambi artisti di grande talento, hanno presentato brani che, sebbene diversi nei temi e nelle sonorità, condividono unaintrinseca e una sensibilità rara.“Quando sarai piccola”, la fragilità dell’essere umano di fronte alla malattiaIl cantautore romanoha commosso il pubblico con il brano “Quando sarai piccola”, dedicato a sua madre Luciana, colpita da una grave malattia. Attraverso un testo carico di emozioni,affronta il delicato tema della fragilità genitoriale, descrivendo il processo inverso di invecchiamento e perdita di autonomia.