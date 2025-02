Simone Cristicchi al veleno su Amadeus | Rifiutò il brano con la storia di madre meglio così | con i suoi Sanremo sarei stato a disagio

Leggi su Open.online

Ildi«Quando sarai piccola» erascritto già cinque anni fa. Negli anni ha subito alcune modifiche, ma non è mai uscita dal cassetto del cantautore perché adnon era piaciuta. È lo stessoa svelare il retroscena al Corriere della Sera e a dirsi anche soddisfatto per quel no ricevuto. Con le edizioni delle direttore artistico del Festival non si sarebbe sentito a suo agio. La reazione della mamma diL’emozione provocata danon ha coinvolto solo il pubblico dell’Ariston, dove non sono mancate scene di commozione durante l’esecuzione del. Il cantautore racconta anche la reazione di sua: «Mamma non si esprime bene con le parole. Urlava e in quei suoni meravigliosi, anche se non ho potuto comprendere il senso delle parole, ho sentito gioia».