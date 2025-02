Ilfattoquotidiano.it - Simone Borgese condannato: violentò una donna dopo averla fatta salire in auto con una scusa

Cinque anni di carcere. È la pena inflitta a, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa. La condanna è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma al termine di un processo con rito abbreviato, che ha garantito lo sconto di un terzo della pena al 39enne.L’8 maggio scorso,aveva fattola ragazza sulla sua, con ladi chiedere indicazioni stradali mentre la giovane stava aspettando l’bus in via della Magliana, nella Capitale. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle indagini, aveva poi raggiunto una zona isolata costringendola a subire una violenza. Infine l’aveva riaccompagnata nei pressi di villa Bonelli. Venne arrestato a distanza di quasi un mese.Nella condanna di oggi, il giudice ha valutato anche la recidiva per, che ha già due condanne, di cui una definitiva, per le violenze commesse su una tassista e su una ragazza molestata in ascensore.