Simon Le Bon a Sanremo 2025 | L’IA ruba nostra musica no all’uso delle macchine

(askanews) – Intelligenza Artificiale vs uomo, anche nella. Lo stop arriva dai Duran Duran, in conferenza stampa a, dove hanno incontrato la stampa alla vigilia della loro partecipazione come super ospiti domani sera al Festival.«Siamo arrivati in un momento in cui ci troveremo ad avere lacreata da una macchina. In Gran Bretagna si è già dato permesso ad aziende che si occupano di Intelligenza Artificiale di poter grattar via,re il nostro stile – ha dettoLe Bon – i testinostre canzoni, senza dare nessun tipo di contropartita all'artista. Io credo che questa sia una cosa sbagliata e dovremmo tutti alzarci e far sentire lavoce a meno che non vogliamo che da oggi lasia prodotta da una macchina invece che da una voce umana».