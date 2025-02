Ilrestodelcarlino.it - Sidermec F.lli Vitali, la nuova stagione

La presentazione della2025 dellaF.lli, all’Hotel Aurelia di Milano Marittima, segna l’inizio di una importante annata per la squadra juniores che, da oltre due decenni, è protagonista nel panorama ciclistico giovanile. La presenza di numerosi ospiti di rilievo ha reso l’occasione ancora più speciale, con il patron Pino Buda in prima fila, insieme al sindaco di Gatteo Roberto Pari e al vice presidente del comitato regionale Alessandro Spada. Tra gli ospiti anche diversi ex professionisti come Conti, Fontanelli, Randi, Siboni e Senni, che hanno portato il loro contributo di esperienza. Non sono mancati i tecnici di riferimento, con il ct della categoria juniores Dino Salvoldi e il ct della nazionale Under 23 Marino Amadori. LaF.lliè quindi pronta ad affrontare unacon ambizioni e un forte impegno per continuare a crescere e formare nuovi campioni, sempre all’insegna dei sani valori dello sport.