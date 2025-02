Dayitalianews.com - Sicilia, Reddito di povertà, Schifani: “Un aiuto per le famiglie, dal 25 febbraio al via le domande”

Da martedì 25sarà possibile presentare la domanda per richiedere il contributo una tantum a fondo perduto fino a 5 mila euro destinato allein difficoltà residenti in. Questa mattina è stato pubblicato il decreto dell’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali che rende attiva la misura del “di” e che stabilisce le tempistiche e i criteri di assegnazione. A disposizione ci sono 30 milioni di euro. L’erogazione avverrà attraverso l’Irfis, incaricata della gestione del fondo. Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2025 esclusivamente online sulla piattaforma dedicata che sarà attivata nei prossimi giorni dalla finanziaria regionale. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, con priorità ai nuclei con minori, persone in situazioni di disagio emonogenitoriali.