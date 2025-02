Amica.it - «Siamo felici di portare un pezzo secondo noi da sentire live, si avverte il dna della band»,

(askanews) «diunnoi da, siil dna», i The Kolors brindano al Festival di Sanremo e raccontano il loro brano Tu con chi fai l’amore. Dopo due anni all’insegna dei record in Italia e all’estero, The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al FestivalCanzone Italiana di Sanremo in una veste ancora una volta rinnovata, continuando ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico.«Questo brano fa percepire un passo avanti dal punto di vista di racconto del nostro suono. Abbiamo un approccio più rilassato, più consapevole. Rispetto allo scorso anno (mancavamo da 6 anni) era un’era completamente diversa. Quest’anno cerchiamo di godercela di più. Obiettivo nostro è divertirci, non ragioniamo nella logica dei numeri e delle classifiche e penso si avverta dalla canzone che portiamo».