Sì trasversale alla pace fiscale Ora il centrodestra vuole trovare le coperture

Parte la caccia alleper lacon l'obiettivo di varare un decreto ad hoc in primavera,permettendo. All'indomani del Consiglio della Lega convocato dal vice premier Matto Salvini per una maxi-rottamazione in 10 anni per 10 milioni di italiani, la maggioranza trova la sintesi politica sulla necessità di un intervento ma resta il nodo risorse. Dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è arrivato un ‘sì' politico al progetto. Favorevolerottamazione anche il fronte Fratelli d'Italia, con il vice ministro Maurizio Leo, titolare del dossier e ‘padre putativo' della riforma, che ha ribadito il suo via liberanel rispetto della sostenibilità dei conti. Forza Italia ribadisce il suo sostegno al taglio dell'aliquota Irpef per i redditi fino a 50-60mila euro dal 35% al 33% ma, secondo fonti della Lega, i due interventi (taglio tasse ceto medio e) non sono alternativi.