Sì stava con lui Katia Follesa chi è l’ex marito famoso L’amore il lavoro insieme la figlia Agata e l’addio

Dopo anni di vitae una carriera spesso condivisa, a settembre dello scorso annoe Angelo Pisani hanno deciso di prendere strade diverse dal punto di vista sentimentale. La coppia si è separata nel 2023, ma la notizia era stata resa pubblica solo a settembre 2024 attraverso un video sui social. I due comici lombardi non hanno interrotto la loro collaborazione artistica, mantenendo un rapporto sereno e maturo sia per ilche per la loro, nata nel 2010.e Angelo hanno deciso di raccontare la verità in prima persona. Attraverso un video pubblicato su Instagram, lo scorso settembre hanno spiegato di essersi lasciati già da tempo, ma di aver preferito mantenere il riserbo sulla loro vita privata. “Siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, un po’ di congetture qua e là.