Si perde e scivola nei boschi di Argegno: i vigili del fuoco si calano per 150 metri e lo salvano

Nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2025, idelsono intervenuti in via per Schignano, località Sant’Anna, nel Comune di, per il recupero di un uomo di 33 anni che aveva smarrito il sentiero e si trovava in difficoltà. Dopo essereto, l’escursionista ha allertato i.