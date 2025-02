Cultweb.it - “Si ‘na preta” adesso c’è anche un gelato dedicato a Rose Villain (fatto a Napoli)

Leggi su Cultweb.it

L’imprenditore di Salerno che nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha urlato all’indirizzo dila frase “Si ‘na“ (possiamo sintetizzare in sei bella come una statua), non immaginava che avrebbe scatenato una reazione a catena del genere. Non solo sono partiti decine di meme, non solo la stessaha indossato una maglia con la scritta rifacendosi alla grafica “brat“, mac’èun gusto diad hoc al pistacchio e nocciola, con un crumble di cioccolato bianco e cacao e biscotti saltati a ricordare la consistenza delle pietre (appunto). Lo hanno ideato alla gelateria “sità” in via Mario Fiore, al Vomero. Ed è stato un successone.Bilinguismo italiano-napoletano a Sanremo per celebrare la bellezza di.«Sei bellissima» nella lingua nazionale.