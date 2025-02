Bergamonews.it - Si allontana da una comunità di Bergamo, tenta una rapina in Università a Como e minaccia i poliziotti

. Si erato da unadi, è stato arrestato adopo che hato eto di derubare un dipendente dell’. Portato in Questura, ha dato in escandescenzando ie rifiutando di identificarsi.Nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio la Polizia di Stato del capoluogo comasco ha arrestato perta, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 28enne milanese con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la persona e la legge sulle armi.L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, invasione di edifici, rifiuto di fornire le proprie generalità alle autorità e oltraggio a pubblico ufficiale, aggravato per averlo fatto in luogo pubblico ed in presenza di più persone.