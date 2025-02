Ferraratoday.it - Si allaccia abusivamente alla rete elettrica pubblica. E la casa è dichiarata inagibile

Aveva trovato un modo illecito per non pagare la bolletta, ma il suo stratagemma non è passato inosservato. Una donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Mesola per furto aggravato di energia.