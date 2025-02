Oasport.it - Short track, Italia ambiziosa per la sfida finale del World Tour a Milano: una tappa dal sapore a Cinque Cerchi

Grande attesa all’Unipol Forum di Assago, dove dal 14 al 16 febbraio andrà in scena l’ultimadeldi. Un appuntamento dal sapor di Olimpiadi Invernali diCortina 2026, essendo un vero e proprio test-event in vista di quel che sarà l’anno prossimo.È unquella che si presenta ai nastri di partenza, dopo i grandi risultati delle ultime uscite. Dopo aver concluso davanti a tutti nel medagliere degli Europei di Dresda (Germania), gli azzurri hanno conquistato benpodi a Tillburg (Paesi Bassi). Un dato che non si annotava da sedici anni nel massimo circuito internazionale. A questo proposito, le staffette hanno avuto un rendimento altissimo.Nelle tre prove a squadre, infatti, sono arrivati tre podi:Secondo posto nella staffetta femminile a due millesimi dai Paesi Bassi;Secondo posto nella staffetta mista sempre alle spalle dei padroni di casa;Terzo posto nella staffetta maschile.