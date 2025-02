Tvplay.it - Shock Vlahovic, ribaltone Juve: non si torna più indietro

Leggi su Tvplay.it

L’attaccante serbo è ancora incerto sul suo futuro in bianconero, l’indiscrezione alimenta il caos: i dettagli.Il futuro di Dusansembra sempre più lontano dallantus. L’attaccante serbo è ormai destinato a lasciare Torino al termine della stagione, e i numeri ne fanno da prova schiacciante. Il mercato portato avanti da Cristiano Giuntoli nello scorso gennaio ha in effetti portato finora i suoi frutti, con tre vittorie nelle ultime tre partite gioie contro Empoli, Como e PSV.: non sipiù(LaPresse) tvplay.itSu tutti l’acquisto di Kolo Muani, già a segno con 5 gol in 3 partite e, di fatto, nuovo riferimento offensivo degli uomini di Thiago Motta. Ed è proprio dal tecnico bianconero che inizia la vera e propria crisi di Dusan, sempre più ai margini (quantomeno simbolici) del progetto bianconero.