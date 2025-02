Lapresse.it - Settore auto: Nissan, Honda e Mitsubishi rinunciano alla fusione

Le casemobilistiche giapponesihanno dichiarato oggi di aver abbandonato le trattative per un’integrazione aziendale. Le tre società hanno deciso di porre fine all’accordo relativovalutazione di una collaborazione del trio, si legge in un comunicato congiunto.Le perplessità degli analisti dopo l’annuncio dellaa dicembreavevano annunciato a dicembre l’avvio di colloqui per la creazione di una holding comune.aveva dichiarato che stava valutando la possibilità di unirsi al gruppo. Fin dall’inizio, l’iniziativa aveva lasciato perplessi gli analisti circa i vantaggi per le aziende, dal momento che le loro linee di modelli si sovrappongono.