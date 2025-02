Settimana sgombra da impegni | non accadeva da 3 mesi Ma durerà poco

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter di Simone Inzaghi torna a respirare. Nei giorni che intercorrono tra la vittoria sulla Fiorentina e la sfida alla Juve non vi sarà alcun impegno di altra natura come Champions League, recupero o Coppa Italia, un privilegio che dalle parti di casa Inter non si manifestava da novembre. Una condizione che ha permesso al tecnico piacentino di poter concedere anche un giorno di riposo alla propria squadra dopo la vittoria sulla compagine di Palladino, un giorno lontano dal manto verde che è apparso perutopia.La quiete prima della tempestaUna calma, conquistata per merito avendo evitato il play off di Champions League, che l’Inter non potrà godersi a lungo. Dopo la sfida alla Juventus l’infrale prima del Genoa sarà ancora libero, ma successivamente a ciò è in arrivo un altro tour de force con la disputa della partita di Coppa Italia contro la Lazio e l’andata e ritorno degli ottavi europei, con i primi 90? minuti di questi che saranno immediatamente successivi alla sfida spartiacque del Maradona con il Napoli di Antonio Conte.