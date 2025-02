Vanityfair.it - Settembre a Sanremo 2025: quell'accessorio che arriva dritto dritto dal guardaroba di Re Carlo

Leggi su Vanityfair.it

Classe 2001,è un Gen Z in piena regola. Il cantante napoletano, in finale all'Ariston per le Nuove Proposte, si è presentato sul palco con un dettaglio nel look che lo collega direttamente (ebbene sì) a Re. The King si conferma il nonno royal di stile che piace ai giovani. Del resto, ora più che mai,calling