Lanazione.it - Serve un nuovo ’azzurro’. E c’è l’incognita Christon

Se sul fronte societario, come abbiamo ampiamente raccontato in questi giorni, le acque sono parecchio agitate (abbiamo a tal proposito provato a chiedere un commento al title sponsor Estra, invano, ndr), il fronte sportivo vive un momento di calma apparente. Al termine della partita contro Scafati c’è stato infatti il rompete le righe: alla squadra è stata concessa una settimana di riposo prima di riprendere il lavoro in vista della ripartenza del campionato dopo la sosta. Gli americani, escluso Cooke e Rowan jr, ne hanno approfittato per tornare a casa dalle loro famiglie e per tutti il rientro è fissato per sabato pomeriggio. Non ci saranno il tecnico Gasper Okorn e Karlis Silins che sono impegnati con le rispettive nazionali per la qualificazione ad EuroBasket 2025: tra l’altro il tecnico biancorosso affronterà con la sua Ungheria proprio l’Italia (23 febbraio).