Serie D L’Ospitaletto frena ma la promozione resta nel mirino

Appena un punto nelle ultime tre partite. Vero. Unata sul più bello. Vero anche questo. Maè pronto a reagire perché vede un traguardo, importantissimo, a portata di mano: il ritorno inC, fra i professionisti, torneo a cui manca dal 1998. I 5 punti di vantaggio di cui godono gli uomini di Quaresmini su Desenzano e Folgore Caratese danno garanzie, ma nella società bresciana la parolina magica non si dice. Al massimo si sussurra a bassa voce anche perchéè una neopromossa e dal fallimento del 2000 non si rivedeva a questi livelli. Molti dei meriti di questa rinascita vanno attribuiti allla triade societaria: ovvero il presidente Taini e i vice Corioni (papà Gino fu uno degli artefici della storicadel 1986/1987 con Gigi Maifredi in panchina) e Pezzotti.