Sport.quotidiano.net - Serie B, il personaggio. La Cremonese ha ritrovato il vero De Luca

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è risvegliato. Al momento giusto. Dopo aver trascorso più di un mese con la valigia pronta, anche per una prima parte di stagione non proprio esaltante, Manuel Desi è ripreso la sua. Il giocatore aveva bisogno solo di fiducia e di riassaporare il dolce gusto del go, e ora, finalmente libero dai pensieri legati al mercato, gli è tornato l’entusiasmo smarrito. E sicuramente l’ex Samp è una risorsa in più per Giovanni Stroppa sul lungo rettilineo del campionato che conduce ai play-off, con ladecisa a proporsi come la quarta forza del torneo. "Era importante ritrovare la vittoria dopo un paio di gare nelle quali avevamo raccolto poco - racconta De-. Adesso sappiamo di poter valere un piazzamento tra le prime della classe, e di sicuro faremo di tutto per restare aggrappati al treno delle migliori e guadagnarci un’opportunità di puntare alla promozione.