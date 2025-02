Sport.quotidiano.net - Serie A, 25esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 13 febbraio 2025 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo diA, che si appresta a vivere la suanumero 25.che verrà inaugurata da Bologna-Torino, l'anticipo in programma nel venerdì di San Valentino. Il piatto forte del sabato, dopo la sfida fra Atalanta e Cagliari, è Lazio-Napoli. Dopo il ko in Champions, il Milan è chiamato al riscatto in casa contro il Verona. Il lunch match domenicale va in scena a Firenze,è atteso il Como. In chiave salvezza, occhio al duello fra Monza e Lecce. Dopo Udinese-Empoli e Parma-Roma, fari puntati sul derby d'Italia fra Juventus e Inter. A completare il quadro sarà lunedì Genoa-Venezia. Il programma dellevederle Bologna-Torino: venerdì 14 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Atalanta-Cagliari: sabato 15 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lazio-Napoli: sabato 15 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Milan-Hellas Verona: sabato 15 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Fiorentina-Como: domenica 16 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Monza-Lecce: domenica 16 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Udinese-Empoli: domenica 16 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Parma-Roma: domenica 16 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Juventus-Inter: domenica 16 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Genoa-Venezia: lunedì 17 febbraio, ore 20:45, diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now LeBologna-Torino Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.