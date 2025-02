Spettacolo.periodicodaily.com - Serena Brancale Torna al Teatro Ariston con “Anema e Core”

Dopo dieci anni,ieri sera, 12 febbraio, èta sul palco del, portando tutta la sua energia e il talento con “”, il brano in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, in radio e in digitale.“”: il nuovo brano diDopo un decennio di attesa,ta sul prestigioso palco delcon il suo nuovo brano “”. Questo pezzo è in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo e da stasera è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.Un Videoclip che Racconta Amore e PassioneIl videoclip di “”, visibilequi, offre uno sguardo intenso su un amore travolgente e magnetico, nato durante una festa. I protagonisti si riconoscono immediatamente, come se cuore e anima avessero trovato la loro metà.