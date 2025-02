Romadailynews.it - Serbia: ospita mostra su zodiaco cinese per celebrare Festa di lanterne

Il Centro culturaledi Belgrado ieri ha celebrato la fine dei festeggiamenti per ladi primavera incon unasulloe sugli yuanxiao. Gli yuanxiao, delle palline di riso glutinoso, sono un popolare cibo durante la tradizionaledelle, che cade il quindicesimo giorno del primo mese lunare, ovvero quest’anno ieri 12 febbraio. Gli ospiti hanno gustato questa prelibatezza mentre visitavano lae osservavano un’esposizione di calligrafia. Quest’anno i festeggiamenti per ladi primavera si sono svolti in sei citta’ serbe con piu’ di una dozzina di eventi culturali. Laha festeggiato l’Anno del serpente con un’abbagliante serie di fuochi d’artificio, danze del leone, sculture luminose e prelibatezze cinesi, attirando centinaia di persone sul lungomare di Belgrado perladi primavera.