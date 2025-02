Romadailynews.it - Serbia: Belgrado ospita celebrazioni per Festa delle lanterne

Una donna suona un tamburo per il buon auspicio durante una mostra sullo zodiaco cinese al Centro culturale cinese di, in, ieri 12 febbraio 2025. Il centro della citta’ ieri ha celebrato la fineper lacinese di primavera incon una mostra sullo zodiaco cinese e sugli yuanxiao. Questi ultimi,palline di riso glutinoso, sono un popolare cibo per la tradizionalecinese, che cade il quindicesimo giorno del primo mese lunare, quest’anno ieri 12 febbraio. Agenzia Xinhua