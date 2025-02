.com - September 5 – La diretta che cambiò la storia, recensione: Peter Sarsgaard in un gran film sul racconto televisivo dell’attentato di Monaco ’72

La nostradi5 – Lachela, ildi Tim Fehlbaum cone Ben Chaplin che racconta la trasmissione indi’72: un’opera potente su potere e responsabilità del giornalismo (e non solo)Il momento pivotale raccontato in5 – Lachelaè stato uno di quei punti di svolta miliari per ladella televisione, e non solo perché si trattò del primo attentato trasmesso intelevisiva. In quel giorno di settembre del 1972, nel bel mezzo delle Olimpiadi didi Baviera, prese vita un nuovo modo di intendere la comunicazione e iltelevisivi, e fu l’Occidente tutto a dover approcciare una nuova angolazione, un nuovo punto di vista. Tim Fehlbaum dirige così un castdioso formato da, Ben Chaplin e Leonie Benesch (tra gli altri) e mette in scena una sceneggiatura d’acciaio, in cui spettacolo e riflessione intelligente convivono.