Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, il 5 marzo incontro sulla riforma tra Meloni e i vertici dell’Anm

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarà il 5alle 15:30 l’tra la premier Giorgiae idell’Associazione nazionale magistrati, chiesto dal nuovo presidente Cesare Parodi per discutere dellacostituzionale(approvata in prima lettura alla Camera e ora in discussione al Senato). Al faccia a faccia, che si terrà a palazzo Chigi, parteciperanno oltre a Parodi il segretarioRocco Maruotti e il vicepresidente Marcello De Chiara.Il nuovo numero uno dell’associazione, esponente della corrente “di destra” di Magistratura indipendente, aveva definito “indispensabile” l’subito dopo la sua elezione. Un appello a cuiaveva risposto a mezzo stampa in pochi minuti: “Accolgo con favore la richiesta e auspico che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l’amministrazione della giustizia”.