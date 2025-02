Ilfattoquotidiano.it - Sente gli insulti alla moglie di un compagno e decide di vendicarsi: si toglie la scarpa e cerca di colpire il colpevole – Domeniche bestiali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sacro e profano è un concetto che trova perfetta applicazione nelle, dove ci sono presidi intoccabili da difendere in ogni modo e altri, che altrove si ammantano di sacralità, che invece nei campi di provincia e nellea pane e mortadella possono essere sacrificabili. È sacra la famiglia, ad esempio: non si scherza sulle mogli, e guai se una mamma vede che il figlioletto sta prendendo freddo. Si può passare sopra l’amicizia invece, anche fisicamente, così come non c’è alcuna attenzione per le location: come il meme di quel bimbolavagna all’interrogazione di geografia, che prima indica perfettamente una nazione, poi un’altra, poi si mette la mano sul cuore, perché è lì che sono le.HOOLIGANS Sì, MA SENZA PRENDERE FREDDO“Mama I’m a criminal” recitava una canzone della colonna sonora di un film sugli ultras.