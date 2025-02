Senato | ok a fiducia a Dl Milleproroghe

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.05 Con 97 voti a favore,57 contrari e nessun astenuto,ilha approvato il decretosu cui il governo aveva posto la.Il testo include alcune modifiche apportate dalla commissione Affari Costituzionali. Ora il provvedimento passa alla Camera per la conversione in legge entro il 25/02. Le principali novità riguardano la riformulazione delle coperture per la riammissione alla rottamazione quater, lo stop alle multe per i No Vax, il rinvio della sugar tax e l'obbligo per imprese di assicurarsi contro le catastrofi.