Ilrestodelcarlino.it - ‘Semplice’ spegne i fornelli. “Il centro muore senza eventi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 13 febbraio 2025 – “Ci ho provato, mettendoci tutto me stesso: le competenze maturate in anni di lavoro e il cuore che mi spingeva a lavorare nella città in cui sono nato, Cesena. Una città che ho sempre ritenuto un gioiello. Ma i tempi sono diversi, tante cose sono cambiate e io mi sono dovuto arrendere. Chiudo”. Domenica 9 marzo sarà l’ultimo giorno di apertura del ristorantein via Zeffirino Re. Lo ha annunciato lo stesso titolare Piero Mongelli, che nel farlo non ha nascosto il rammarico per un’avventura che certamente non è andata come auspicava. La saracinesca si abbasserà in effetti circa 3 anni e mezzo dopo l’apertura, avvenuta nell’autunno del 2021. Mongelli, cos’è mancato? “Unità di intenti tra operatori commerciali e attenzione della politica al cuore della città, prima di tutto.