Selvaggia Lucarelli sorprende a Sanremo dopo la sua incredibile trasformazione fisica

è tornata a far parlare di sé, non solo per la sua presenza al Festival di2024, ma anche per il notevole cambiamento fisico che ha vissuto negli ultimi mesi. Con un doppiopetto nero elegante e un’acconciatura curata, la scrittrice e opinionista ha fatto il suo ingresso trionfale nella città dei fiori, accompagnata dal fidanzato Lorenzo Biagiarelli, noto chef e volto televisivo. La coppia ha catturato l’attenzione dei fotografi, riscuotendo l’ammirazione del pubblico presente.Negli ultimi tempi, l’attenzione suè aumentata non solo per la sua partecipazione alFestival di Alessandro Cattelan, ma anche per il suo impressionante dimagrimento. Laha perso peso in modo significativo, e molti fan hanno notato la sua silhouette rinnovata. Questo cambiamento ha generato discussioni sui social media, dove ha condiviso alcune foto del suo recente viaggio in Asia, evidenziando il suo nuovo aspetto.