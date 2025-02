Selvaggia Lucarelli non fa sconti a Simone Cristicchi | La canzone su una mamma malata è retorica e ridondante Dirlo è cinico?

Leggi su Open.online

«Romanticizza una malattia che di romantico ha molto poco». Con queste parole,demolisce ladi, con cui è in gara a Sanremo 2025, dedicata all’Alzheimer. «Nonostante le buone intenzioni e i buoni sentimenti, può succedere che unanon sia un granché pure se ha l’ambizione legittima di trattare temi intimi e universali allo stesso tempo. Temi importanti e complessi come la malattia, per esempio», premette la giornalista. Il brano Quando sarai piccola, a suo avviso, «non è un granché». Lo aveva già detto al DopoFestival, attirando le prime critiche dei presenti. Ora, l’ha messo nero su bianco in un post social al vetriolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)«Romanticizza la malattia»«suona “lesa maestà”, perché se dici che lasu una, seie senza cuore.