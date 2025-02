Thesocialpost.it - Selvaggia Lucarelli e il fuorionda a La Vita in Diretta: scintille in studio

Sanremo 2025 continua a regalare momenti di tensione e dibattito, non solo sul palco dell’Ariston ma anche nei programmi di approfondimento che ne accompagnano la programmazione. Durante una puntata de Lain, la giornalistasi è trovata al centro di un acceso scambio di battute con la collega Mariella Venegoni, dandoa un siparietto che ha immediatamente acceso i riflettori.Tutto ha avuto inizio quando Venegoni, in un apparente tono scherzoso, ha dichiarato di sentirsi “terrorizzata” dalla. Una battuta che la giornalista non ha lasciato cadere nel vuoto, replicando prontamente: “Non direi mai ad una collega ‘sono terrorizzata da te’. Non lo direi in particolare di una donna, altrimenti la si incasella in un segmento ‘strega’. Ci sono tante donne che fanno questo mestiere e sono in grado di articolare una critica puntuta”.