Biccy.it - Selvaggia commenta i co-conduttori di Sanremo e boccia Cristiano

Leggi su Biccy.it

Malgioglio al Festival diha fatto se stesso fra gaffe, battute, cambi d’abito e sketch comici involontari. Ammettiamolo: ha dato un po’ di colore alla conduzione gessata di Carlo Conti. E questo è piaciuto aLucarelli, anche se non si è sprecata in complimenti, anzi.ADOROMalgioglio a #2025 pic.twitter.com/JFippp5EAu— RaiPlay (@RaiPlay) February 12, 2025Fate condurre Malgioglio sempre #2025 pic.twitter.com/1Vr59PzO5f— Prossimi Congiunti (Edition) (@ProssimiC) February 12, 2025MALGIOGLIO E RKOMI #2025 pic.twitter.com/ZXpgD3RkDD— Trash Italiano (@trashitaliano) February 12, 2025Ospite al DopoFestival di Alessandro Cattelan,Lucarelli ha così parlato diMalgioglio. “Malgioglio in questo Festival sarebbe dovuto essere la quota un po’ anti-conformista, la quota trasgressiva e la quota queer.