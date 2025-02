News.robadadonne.it - “Sei sempre stato lì” l’addio di Giulia Stabile al cagnolino Gas

La ballerinaha comunicato con un toccante post pubblicato su Instagram la scomparsa dell’amatoGas, che ècon lei sin dall’infanzia.“Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto – esordisce nel post, vincitrice della ventesima edizione di Amici e conduttrice di Tu si que vales – Seilì. Nei momenti belli, in quelli difficili, e mi bastava la tua presenza per farmi sentire a casa. Seiil mio conforto silenzioso e il mio rifugio. Nel post una serie di immagini e video della ballerina assieme al suo amico a quattro zampe.“Mi ricordo ancora quando ti facevo correre come un matto nel giardino di nonna, o ogni volta che capitavamo in un giardino grande.