Dayitalianews.com - Segregata in una cantina per anni, il compagno la trascina per i capelli in strada: salva grazie all’intervento di una vicina

Leggi su Dayitalianews.com

Perè stata costretta a vivere come un animale in una, che era diventata per lei una cella, vittima del suo carceriere, il45enne di origini napoletane. Questa è la terribile storia di una donna polacca di 38, costretta ogni giorno a subire ogni tipo di violenze e di umiliazioni. È stato decisivo l’intervento di unadi casa, che ha allertato le forze dell’ordine dopo aver assistito alla brutale aggressione del carceriere nei confronti della sua vittima inalla periferia di Roma.L’aggressione perQualche giorno fa il 45enne ha concesso una sorta di “ora d’aria” alla compagna, che è potuta uscire all’aria aperta per una passeggiata. La donna però avrebbe detto una parola fuori posto, che è stata sufficiente per scatenare la rabbia dell’uomo che ha iniziato a picchiarla selvaggiamente fino arla per iper