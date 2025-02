Ilrestodelcarlino.it - Segnalazioni su Daniela Ruggi, ricerche dal cimitero al fiume

Modena, 13 febbraio 2025 – Zone impervie, attraverso i boschi e lungo il. E’ qui che questa mattina si sono concentrate ledei carabinieri legate alla scomparsa di, la 31enne sparita nel nulla dal 20 settembre scorso, secondo la procura. La scomparsa diParliamo della giovane di Vitriola di Montefiorino, nell’Appennino modenese di cui a far data dal 19 settembre si sono persi i contatti. Quel giorno, il 19, infatti, la ragazza rassicurò la madre sul fatto che si sarebbero incontrate nel week end. Mentre le celle telefoniche hanno confermato la presenza diproprio nei pressi della sua abitazione di Vitriola, in quei giorni, fisicamente la 31enne non è mai stata vista uscire da quella casa in cui aveva fatto ritorno il 18 settembre, dopo essere stata sottoposta ad una visita all’ospedale di Sassuolo.