Sport.quotidiano.net - Secondo posto in Oman da brividi. Nizzolo è tornato dall’infortunio. Il ciclismo ha ritrovato una stella

Giacomo. Con ilnella quarta e penultima tappa del Tour diper professionisti, con arrivo aConvention and Exhibition Center, il brianzolo di Besana Brianza risale sul podio dopo un 2024 condizionato da alcuni problemi di natura fisica. Inè stato battuto solo dal giovane olandese Olva Kooij (Visma Lease a Bike) uno tra i migliori velocisti in circolazione. Ma quello che conta è che il portacolori del team elvetico Q36.5 Pro Cycling sta ritrovando la giusta concentrazione e la condizione di forma., che ora vive a Balerna, in Svizzera, era rimasto coinvolto in un incidente durante l’allenamento a dicembre del 2023 procurandosi la frattura del piatto tibiale della gamba destra. Il recupero aveva richiesto tempi lunghi, e dopo cinque mesi lontano dalle corse, il brianzolo si era presentato in gruppo in occasione della Lotto Famenne Ardenne Classic in Belgio.