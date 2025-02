Lettera43.it - Se il contro-Sanremo fatto con l’IA è più frizzante di quello vero

Leggi su Lettera43.it

Gianluca Nicoletti ridacchiava, svelando alla fine di Melog, su Radio24, che le canzoni “sanremesi” che aveva presentato in trasmissione erano tutte create dall’intelligenza artificiale per una sorta di-kermesse digitale, SaremoAI Music Festival, ideata dalla società bolognese Loop srl. Gli ascoltatori non se n’erano accorti: avevano scritto e telefonato a Nicoletti per esprimere apprezzamento o perplessità, convinti di aver già ascoltato i brani nella prima serata di, o al massimo di essersene perso qualcuno causa sosta toilette. Hanno perfino creduto di avere già sentito i nomi dei cantanti – Flanella, Lola Colangelo, Gigaflop, Er Gastolano. Eppure alcuni particolari avrebbero dovuto insospettirli: la relativa abbondanza di brani ballabili (o meglio, la sottorappresentazione della lagna) e una certa freschezza, per non dire originalità, di testi e musiche.