Ilrestodelcarlino.it - Se i libri fossero condannati al rogo. L’inquietante scenario di Fahrenheit 451

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si intitola "Il fuoco era la cura", lo spettacolo in programma stasera alle 20,30 al teatro di Correggio, tratto dal testo di "451" di Ray Bradbury. Con Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo. "Non è necessario bruciareper distruggere una cultura. Basta convincere la gente a smettere di leggerli". "451" di Ray Bradbury descrive un futuro distopico in cui è vietato leggere, schermi costantemente accesi alienano il tempo libero delle persone e il tentativo di pensare causa malessere fisico. Ironicamente, il corpo dei pompieri non è più impiegato per spegnere gli incendi, bensì per bruciare ie se necessario i loro possessori. Il libro è uscito settant’anni fa, ma è ambientato nel futuro, cioè negli anni Venti del XXI secolo, vale a dire oggi.