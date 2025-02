Se è così io non vengo più Sanremo 2025 colpo di scena al Dopo Festival | Alessandro Cattelan di sasso

Leggi su Caffeinamagazine.it

, anche mercoledì 12 febbraio finita la diretta dal palco dell’Ariston Carlo Conti ha passato il testimone ad, re delnonché co-conduttore dell’ultimo appuntamento di sabato insieme ad Alessia Marcuzzi. E se nel corso della prima puntata ha fatto il giro dei social il video dell’amputazione del braccio della statua di Carlo Conti durante l’esibizione di Gaia anche nella seconda ci sono stati momenti altissimi.Ildiquesta volta lo firma Anna Dello Russo, esperta, giornalista di moda ed ex direttrice di Vogue Japan che quest’ana i look dei protagonisti del. Pochi minutil’inizio della puntata si è lamentata cone minacciato di non presentarsi più. Il motivo? Troppo spazio a Selvaggia Lucarelli a suo discapito.