Scusatemi tutti Sanremo 2025 Francesca Michielin perché è scoppiata a piangere sul palco

Leggi su Caffeinamagazine.it

, seconda serata di Festival e ancora tanta bella musica, look, risate ed emozioni. Mercoledì’ 12 febbraio Carlo Conti ha accolto suldell’Ariston la modella Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio per farsi accompagnare nel secondo appuntamento della kermesse in cui il pubblico ha già potuto riascoltare 15 dei 29 brani in gara. Tra gli artisti protagonisti di mercoledì anche.Erano 4 anni che la giovane cantante non si vedeva ae per questa 75esima edizione ha proposto la canzone Fango in Paradiso, che ha già conquistato gran parte dei telespettatori. Ma c’è da dire che la sua partecipazione al Festival non è iniziata sotto una buona stella: poche ore prima dell’inizio è infatti caduta dalle scale e si è infortunata la caviglia.Leggi anche: “Selvaggia, ora te lo dico”.