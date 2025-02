Anteprima24.it - Scuola “Federico Torre”, procede a ritmo serrato l’abbattimento della struttura

Tempo di lettura: < 1 minutoProcedono ale operazioni di abbattimento”. Dopo aver demolito la palestra, le pale meccaniche si sono concentrate subito sul corpo di fabbrica prospiciente a via Marmorale. Una volta abbattute tutte le strutture, sirà a ricostruire da zero lacon la data di consegna dei lavori fissata in maniera inderogabile per giugno 2026, pena l’esclusione dei finanziamenti del Pnrr. L'articolo”,proviene da Anteprima24.it.