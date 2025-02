Napolipiu.com - Scuffet si racconta: “Napoli, che orgoglio! La ‘cazzimma’ fa la differenza”

si: “, che! Lafa la”">Simone, portiere del, ha condiviso la sua storia attraverso i canali ufficiali del club, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera.Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha esordito in Serie A giovanissimo, prima di vivere esperienze in Italia con Como, Spezia e Cagliari, e all’estero in Turchia, Cipro e Romania.Il sogno dell’esordio e la crescita nel calcio professionistico“Giocare a calcio è sempre stata la mia passione. Da bambino sfruttavo ogni momento libero per stare con il pallone. Mio padre era allenatore di pallavolo, così ho praticato entrambi gli sport, ma alla fine ho scelto il calcio. Buffon è stato il mio idolo, un punto di riferimento per la mia generazione.